苗栗三灣強力拆路霸盆栽 民怨：遭警突襲

三灣鄉今早執行清除路霸作業，當地住戶稱未獲通知，相當不滿。（記者鄭名翔攝）

2017-11-28 12:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣近日有民眾屢屢致電1999並寄信到縣長信箱，檢舉三灣鄉主要幹道中正路上，許多住戶將家中盆栽擺放在路旁水溝蓋上，影響用路人安全，今早頭份分局會同三灣派出所到場強力執行路障清除作業，卻也引發民眾不滿，稱盆栽為鄉公所為綠美化街景發送給住戶，卻又在未被告知情況下遭警方突襲拆除，現場還有民眾與警方發生口角。頭份分局強調，一切皆依法取締拆除，現場也有先勸導並協助住戶搬移，並無強拆之情。

當地居民表示，盆栽擺在門口水溝蓋上已經有好幾年，是早期鄉公所發放給住戶用以綠美化街道，但今早突然警方上門要求搬除，並找來清除機械沿路拔除盆栽。有民眾氣憤地說，事先皆未接到通知要移除盆栽，也不知道盆栽放在門口水溝蓋上有違法，突然就被要求移除，但家裡都只有老人家，搬也搬不動，批警方突襲造成民眾困擾。

但警方則強調，現場路霸皆是屬違規事實，接獲檢舉警方可立即開單並清除，過程皆於法有據，且拆除前也有挨家挨戶通知，並協助民眾搬移。警方也呼籲，民眾將私有物佔據騎樓或道路水溝蓋，皆屬違法，警方可依法立即取締，不須先開勸導單。