一字「千」金！不滿被檢舉違停 婦人罵「垃圾人」判罰9000元

2017-11-28 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼2個非營利組織常務監事與常務理事的69歲謝姓婦人，把車停在住處對面的花店門口，該路段畫有紅線禁止停車，花店的黃姓老闆報警取締，警方雖僅勸導而未開罰，卻仍引起謝婦不滿，用台語辱罵「垃圾人」，黃男怒告公然侮辱罪，台中地院審理時，謝婦全盤否認，辯稱她移走汽車後就返家，不過，卻有張姓女子等證人，作證指謝婦罵人，台中地院依公然侮辱罪判處罰金9000元，平均罵一個字的代價是3000元。

判決書指出，69歲國中畢業的謝姓婦人，身兼兩個非營利組織協會的常務監事與常務理事，今年5月9日晚上7時許，她把車停在對面花店門口，該處路段畫有紅線禁止停車，花店的黃姓老闆打電話請警察處置，警方勸導謝婦移開車輛，沒有開罰，員警離去之後，謝婦卻在自己的住處門口，面對著花店，向黃男辱罵「垃圾人」。

台中地院審理時，謝婦辯稱她沒有口出辱罵之詞，她挪車之後，就返回住處，不過，黃男指控說，謝婦大聲辱罵「垃圾人」，另有張女與黃姓女子聽到，當時花店門口開著，在店內的黃女也聽到辱罵聲，張女則作證說，謝婦辱罵「垃圾人」之外，還說「客人只要停車停在哪裡，就要被拖吊」。

台中地院認為，證人的證詞可證明謝婦口出辱罵之言，謝婦因不滿黃男舉報違規停車，不思理性溝通，就出言辱罵，依公然侮辱罪判處罰金9000元，如易服勞役，以1000元折算1天，可易服勞役9天。