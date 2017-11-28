打完「分手砲」毒殺女友 恐怖情人自殺未遂遭起訴

2017-11-28 12:36

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖情人！45歲凌姓男子僅因44歲廖姓女友要求分手，懷疑廖女另結新歡，竟藉口要還錢，約出廖女載往汽車旅館打「分手砲」，趁機在飲料中摻安眠藥、農藥下毒，等廖女昏睡再以束帶勒殺廖女，汽車旅館人員發現時廖女已死，凌男則畏罪服毒自殺獲救，高雄地檢署今偵結，將凌男依殺人罪提起公訴。

檢方起訴指出，家住台中市的凌姓男子（45歲），去年與高雄市廖姓女子（44歲）認識交往後，兩人去年4月、5月分別與原配偶離婚，隨即熱戀同居。廖女後來發現凌男有前科，不適合交往，去年9月間提出分手。

凌姓男子懷疑廖女另結新歡，今年5月1日凌晨2點約出凌女在鳳山一處超商見面，凌男先行抵達購買一瓶優酪乳後，待廖女現身後將她載往鳳頂路一處汽車旅館開房間「休息」。

凌男趁廖女去浴室洗澡時，暗中將安眠藥、農藥摻入優酪乳中，之後與廖女發生性行為後，將摻毒的優酪乳給廖女飲用，造成廖女昏睡，凌男再以自備的束帶勒緊廖女的頸部，致廖女窒息，再以塑膠袋套住廖女的頭，之後出外購買香菸、檳榔等物，再返回用剪刀剪開套在廖女頭部的塑膠袋，隨後凌男再將農藥、安眠藥摻入波蜜果菜汁內，再飲用企圖自殺，但因凌男開房已逾「休息」時間，遲未退房，房內電話也不接，汽車旅館陳姓員工前往查探，發現廖女已無氣息，凌男躺在地上呻吟，立刻報警。

凌男警訊時，一度謊稱和廖女喝農藥殉情，但實際上是不滿前女友分手，痛下毒品。

凌男在檢方偵查時坦承在廖女飲料中下藥，但廖女昏睡，再以塑膠袋套頭、自備束帶勒頸弄死廖女，法醫驗屍確認廖女多重中毒，致命死因是腦部缺氧，檢方偵結，將凌男依殺人罪起訴。