柯建銘的律師：馬洩密已造成憲法災難

2017-11-28 12:36

〔記者項程鎮／台北報導〕民進黨立委柯建銘上午委任律師曾勁元等人，出庭高院審理馬洩密案，曾勁元等人表示，本案已因前總統馬英九誤解憲法第44條的總統調解權而造成憲法災難，馬利用調解權，把政治現實問題混淆為他的政治權力，明顯是把總統的行政特權當成政治手段來運用。

曾勁元指出，馬英九自認並假設他有憲法的院際調解權，可以阻卻洩密罪的違法，在本案教唆原無犯意的時任檢察總長黃世銘，把檢方偵辦案件，向當時的行政院長江宜樺報告及洩密，非常不當。

柯建銘的另位律師陳一銘也指出，本案已造成憲法災難，馬英九誤解憲法的總統調解權，根據學說見解，總統須在既有途徑和管道無法解決院際爭議，才能動用調解權，但本案沒有這種情形，馬擔心本案可能導致行政院在立法院的預算和法律案遭杯葛，但法律上已有發生不信任案時的解散機制，因此馬把政治現實問題混淆為他的政治權力。

柯建銘的第三位律師陳鵬光指出，馬英九是法學博士，明知黃世銘拿檢方偵辦中案件資料給他看，竟當場「不嚇退黃」，反而打電話給時任行政院長江宜樺，並要黃向江報告，明顯是把總統的行政特權當成政治手段來運用，因此本案其實很簡單，就是馬聽了不該聽的報告，還找黃去跟江講了不該洩漏的秘密。