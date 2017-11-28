胖虎毒蟲落跑「沒凍頭」仆街 警滿臉黑人問號

2017-11-28 12:29

〔記者許國楨／台中報導〕「裡面有沒有東西？」，「有…」，「有什麼東西？自己講啊！」台中市第二分局警員蕭棋澤單警不斷逼問眼前這名體型壯碩的張姓毒蟲，張男承認身上持有毒品，蕭員不敢大意，剛以無線電準備呼叫支援時，張男突然拔腿就跑，未料蕭員才起跑準備加速，張男卻倒在路邊喘到不行，直說「不舒服」，全程不過5公尺，搞得蕭員一臉「黑人問號」，「你有事嗎？」

第二分局永興派出所警員蕭棋澤日前巡經北區德化街時，發現41歲張嫌（有毒品、竊盜、詐欺、侵占、槍砲等刑案紀錄）騎車搭載43歲胡姓友人逆向行駛而上前盤查，見張嫌眼神閃爍、神情緊張，故要求對方將身上物品交出檢視，張嫌一開始故做鎮定十分配合，卻在將斜背包交給蕭員時突然不斷重複，「警察大仔拜託不要啦…」。

此舉反讓蕭員起疑，追問「這裡面有東西對不對？」張男阿殺力回「有！」蕭員再問，「裡面有東西？是什麼東西你講！」張男被這樣一問更緊張，皺起眉頭表情開始猙獰，不斷求警，「不要啦…不要這樣啦…」，像做錯事的小孩，開始不安的在原地走來走去，蕭員見張男先前的配合模樣已消失無蹤，明顯開始躁動，出言警告，「你不要亂動！你等一下，你先在旁邊等一下。」

未料正當蕭員拿起無線電呼叫支援時，張男突然拔腿狂奔，蕭員見狀也立刻追上前，沒想到跑沒幾步，張男就因體力不支癱軟倒地，蕭員見狀先壓制胡男，等待支援警力到達，張男不斷翻白眼說身體不舒服，開始施展苦肉計，員警傻眼問道，「不舒服還跑？」

張嫌見苦肉計無效，才乖乖交出毒品海洛因24包共9.21公克、安非他命1包0.56公克，胡男也坦承吸毒，訊後一併被依毒品罪嫌送辦。

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