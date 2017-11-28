老翁半夜迷路車卡墓園 靈犬搖尾引警尋車

2017-11-28 12:20

〔記者歐素美／台中報導〕69歲張姓老翁從豐原區豐洲路駕車準備到豐原區水源路找友人，不料，途中遇到修路而繞路，因路況不熟竟走到東勢區上城里公墓，車子並卡在梨園的小路上動彈不得，老翁在車上待了一夜，清晨徒步求助，經民眾載到東勢分局茅埔派出所報案，請警方幫忙移車，卻又忘記車子卡在何處，幸看守果園的小黑狗帶路，員警才終於找到老翁的車，並協助將車子開出。

警方表示，張姓老翁於本月25日晚上10點多，從豐原區豐洲路住家開車出門，準備到豐原區水源路找朋友，不料，途中因修路而繞路，因夜深加上路況不熟，車子竟開到東勢區上城里公墓，車子並卡在東勢區新城街108巷後方400公尺處的梨園小路。

張姓老翁因迷途就待在車上等候，直到26日清晨6點多才徒步求助，走了約半小時，終於遇到附近民眾，將老翁載至茅埔派出所報案，但老翁只記得車子停在上城里公墓附近，卻忘了確切地點，茅埔派出所副所長郭文達、警員鄭凱勛載著老翁到現場找了2小時都找不到。

警方正在多條叉路徘徊時，1隻小黑狗突然出現搖尾巴，並不時回頭瞅看員警，郭文達直覺小黑狗應該是要帶警方找車，隨即跟上，終於在上城里公墓旁梨園小路上坡約200公尺處找到老翁的車，並協助搬除卡住車子的石塊，讓老翁可以將車子開出來，讓老翁直呼感謝。

警方表示，山區道路狹小、坡度陡，不諳路況的車主很容易迷路，建議到山區還是用嘴巴向當地住戶問路，或是走較熟悉的道路比較好。