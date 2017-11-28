爭彰銀經營權 台新金控：財政部違法在先不具主導權

台新金認為，在財政部未如實申報持股狀況，而違法前提下，該部已不具主導彰銀決議之權利。圖為位於台北市中山北路的彰化銀行台北總行。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-28 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕台新金認為，彰銀今年6月16日進行第25屆股東會董事選舉時，在財政部主導下，涉將有違法令而不具代表權的選票、計為有效票，屬「決議方法違反法令」，因而請求撤銷彰銀董事部分會議決議。本案今天上午再度開庭時，台新金死咬財政部早因「未如實申報持股狀況」而違法，失去主導權；但被彰銀律師團否認。法官庭末諭知全案下月21日再開。

台新金律師稍早出庭時說，財政部目前持有彰銀12.19%股份，已違反銀行法第25條第7項之規定「持股逾5%須向主管機關（金管會）申報」，即使銀行法曾於97年做出修訂，但比較新舊法後，此方面規定相同，強硬主張財政部違法；此外，在原告律師團之列的台北地院前法官陳彥希表示，財政部投資並參與彰銀決策之相關作為，形同私經濟行為，在國家未有特別豁免權情況下，該部自然須遵守相關法條之規定。

不過彰銀律師反駁，銀行法適用對象法人或自然人，而財政屬整府機關、非前述對象，該法並無拘束力。

法官聽畢雙方陳述後，要求被告庭後須就其抗辯提出相關法律見解，全案定下月21日再度開庭。