自製槍械、土製炸彈 莊男：火藥裝太多險炸死自己

彰化警分局查獲地下兵工廠，起出大批改造槍彈與工具。（記者湯世名攝）

2017-11-28 11:54

〔記者湯世名／彰化報導〕火藥庫！30歲莊姓男子僅國中學歷，卻憑藉上網自學自製槍彈，以每把4萬元價格賣給不特定人士，彰化警方據報，昨天循線將他查獲到案，起出改造手槍2把、子彈43顆、土製炸彈1枚等物，莊男自爆曾在製槍彈過程中不慎引爆火藥，炸傷自己，險些沒命，令警方搖頭。

彰化警分局接獲線報指出，莊姓男子涉嫌在彰化縣芬園、草屯一帶販賣安非他命，且平時擁槍自重，警方報請彰化地檢署指揮偵辦，歷經4個月的跟蒐，日前出動大批員警荷槍實彈前往查緝，將莊姓男子當場查獲到案，起出改造手槍2把、子彈43顆、土製炸彈1枚、制式信號彈2枚、改造槍枝工具1批、毒品咖啡包22包等物。

警方查出莊男只有國中學歷，卻在網路上習得改造槍枝的技能，利用家中的鑽床、砂輪機等工具，製作槍管等零件，再以每把3至4萬元價格販售給不特定人士。

莊男還自爆，某回曾在製造槍彈時，因火藥裝太多不慎引爆，把自己炸得渾身是傷，但又不敢就醫，險些沒命，他也因此把爆炸的3顆子彈彈殼黏在吸食器上，藉此提醒自己，火藥不要裝太多，以免又引爆，莊男說詞讓警方哭笑不得。

警方今天將莊、林2人依槍砲、毒品罪嫌移送法辦。