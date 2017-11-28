母女檔白吃白喝未被告 北檢：涉詐欺、警方會法辦

白吃婚宴後還打包帶走宛如戰利品，被抓包後新人親友拍下母女倆照片。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2017-11-28 11:28

〔記者錢利忠／台北報導〕上週六一對新人在台北市信義區彭園會館舉辦婚宴，遭王姓母女假冒是男方親友，混入席間白吃白喝，兩人甚至嗆同桌賓客說：「這道菜我們要包，你們不能吃」；新人及家屬事後雖自認倒楣不提告，但此事鬧上媒體版面後，台北地檢署今表示，王姓母女此舉已涉非告訴乃論的詐欺得利罪，警方調查後將函送檢方調查。

北檢今表示，依照刑法339條詐欺得利罪，可處5年以下徒刑，該罪屬於非告訴乃論之罪，雖然新人及家屬未提告，但警方仍須依法調查後，移交檢方處理。

被控亂入婚宴白吃白喝的王姓母女，昨天避不見面；房東則出面表示，母女倆會在屋內牆壁鬼畫符，已積欠2個月房租，雖已斷水、電1個月，仍趕不走她們；附近鄰居則說，王母有時會大叫擾鄰，但只要警消到場準備將人送醫時，王母情緒就會立刻穩定。

上週六晚上，王姓母女直撲北市忠孝東路五段的彭園會館，假冒是王姓新郎婚宴的男方賓客，沒包紅包即入席坐在男方親友桌大吃大喝；誇張的是，每道菜餚才剛上桌，母女倆就開始忙著打包，甚至對準備夾菜的同桌賓客說：「這道菜我們要包，你們不能吃。」誇張舉動引起新人親友側目。

事後新人親友報警處理，王母竟裝可憐，大喊：「我們是弱勢團體，弄我們母女倆沒好下場。」警方當時獲報到場，隨即將這對母女請出場，新人及家屬則自認倒楣，未提告。

大鬧婚宴現場的24歲王女，曾有詐欺及偽造文書前科，日前她才因向湯包店點餐不付錢，還嗆聲要找黑道到店裡，而被店家怒告詐欺、恐嚇。

王姓女子（右二） 還上台與新人玩遊戲合照）。（資料照，記者姚岳宏翻攝）