譙警不救路倒 卻刁難機車有無改裝 警駁：胡扯

2017-11-28 11:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕有彭姓男子今日早上在「北宜公路訐譙版」上張貼文章，指說他騎機車行經台北市松江路街頭，發現有名年輕男子倒臥街頭不醒人事，但他騎車到位在長安東路的派出所報案時，員警不但未立即處置，反而質疑他的機車經過改裝，向他要行照和駕照查看，令他非常火大。

彭男的訐譙文一經張貼後，沒多久即有人轉發到「爆廢公社」，引發網民的不滿，認為警方作為失當。

台北市警中山分局得知，立即根據爆料人指稱的地點和派出所，調閱相關錄影監視畫面資訊查看，並進行澄清。

中山分局警備隊調查表示，今日凌晨2時14分許，有民眾騎機車至隊部報案稱，「松江路長安東路有人路倒」，值班人員了解後，即電話轉報轄管長安東路派出所前往處理，報案人即騎車離開。

警備隊鄭重表示，警方再經調閱值班台監視器畫面，並無爆料人所說，「警方有針對報案人機車改裝部分取締告發」，認為爆料人說法有嚴重誤差。

而根據警方提供給媒體的案發過程監視畫面，雖無交談聲音音訊，但可發現警方似乎並無有為難報案人的舉動。

長安東路派出所也表示，他們是接獲警備隊與119轉報後，隨即到達長安東路與松江路口前協助酒醉路倒男子，該男子經員警喚醒後，隨即表示無大礙、不需就醫，並搭乘計程車離去，處理過程中未與爆料人有所接觸及對話！