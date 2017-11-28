戰地軍官盯上失婚熟女？要她付700萬「贖人」

2017-11-28 10:54

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團成員假扮成美籍戰地軍官「藍弗．菲立普」，透過臉書結識一名40歲失婚陳姓熟女，「藍弗」以柔情攻勢取得陳女信任後，謊稱戰情危急，若想脫離軍旅生涯，必須要由陳女匯出25萬8070美元（約台幣774萬）給聯合國「贖人」。陳女不察，慌張跑到銀行要匯錢，幸虧保七總隊第一大隊警方察覺攔阻，助她保住財產並脫離愛情陷阱。

警方表示，陳姓女子本月24日早上9點半，慌慌張張跑到台灣銀行台東分行辦理臨櫃匯款，她起先告訴行員要匯8540千美元（約台幣25萬）給「未婚夫」，但是行員與保七總隊第一大隊員警眼尖發現，陳女不時以手機打字，還出現「在去銀行的路上」、「我等不及要搬到台灣」等字眼，直覺不單純。

經員警耐心勸說，陳女這才告訴警方，她丈夫多年前去世，有留下一筆為數不多的遺產，約1個多月前在臉書上，她結識一名自稱在敘利亞打仗的聯合國維安部隊軍官「藍弗．菲立普」。「藍弗」每天照三餐噓寒問暖，還說要來台灣娶她，她認為遇上白馬王子，決心要與對方共度下半生。

不久後「藍弗」告訴陳女，若想要脫離軍旅生涯，必須付錢給聯合國，但他在戰地沒辦法匯款，拜託由她匯錢給聯合國「贖人」。隨即有位自稱聯合國人員「亞當．里約」與她聯絡，並告訴她如何匯款「營救」；陳女告訴對方手上沒有這麼多現金，折衷後趕往銀行要匯出8540美金（約台幣25萬）。

警方發現這是詐騙集團慣用的愛情詐騙手法，拿出相關案例進行勸說，還告訴她「不然你現在打視訊給他對方一定不敢接」，陳女這才恍然大悟。警方也蒐集相關資料，繼續追查幕後的詐騙集團。

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