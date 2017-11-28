3線2警官涉包庇賭場 二審改判有罪3年4月徒刑

2017-11-28 10:57

〔記者張文川／台北報導〕3線2星的刑事局前主任秘書許瑞山等人，2012年被控包庇投資賭場案，新北地院一審2014年僅依竊占罪判許5月徒刑，被告與檢方都上訴，高等法院今逆轉改判，將許瑞山依公務員包庇圖利聚眾賭博罪判處2年8月，公務員財產來源不明罪判刑1年，2罪併判3年4月；另，竊占罪併判5月可易科罰金部分，則是維持原判。

其餘主要被告，多位官警也由無罪改判為有罪，依公務員圖利包庇聚賭罪，判處刑事局偵四隊前組長鄭富禎2年4月，刑事局偵九隊前組長黃文圳、檢肅科前科長蔡東成各1年6月有期徒刑，三重警分局前偵查佐胡憲安判刑2年，三重派出所前警員陳弘哲判刑1年4月；前壹週刊記者王保憲改依幫助聚賭罪判刑4月。

許瑞山二審除了新增3年4月刑期，財產來源不明罪的新台幣70萬元、1萬美元今也一併被宣告沒收。

新北地檢署是在2012年12日起訴此案被告11人，對許瑞山具體求刑15年，但新北地院一審2014年2月宣判時，只依2次竊占罪將許瑞山判刑5月，其餘官警和王保憲因罪證不足而都判無罪。

檢、辯皆上訴，二審合議庭審理後改認定構成包庇聚賭罪，許瑞山涉案層次最高，出入賭場實際參與聚賭，而管區也知道有刑事局高階警官在場而予包庇，法官依警階層級、出現賭場次數，對所有涉案官警區別量刑。