癡情女被騙 急匯款向聯合國贖回維和部隊司令男友

2017-11-28 11:19

［記者王秀亭／台東報導］台東40歲單身陳姓女子從臉書隨機認識自稱維和部隊司令「藍弗」，竟陷入網路詐騙的愛情陷阱，為解救亟欲脫離軍旅，來台娶陳女的「未婚夫」藍弗，經濟弱勢的陳女急著匯款，掏出手邊僅有的25餘萬元現金，還好台銀行員及保七員警識破，保住陳女的存款。

陳女駕著電動代步車，神色匆匆地進入台灣銀行台東分行要匯款，保七員警彭成瑜先是主動上前協助，陳女詢問台銀行員鄭嘉偉匯款國外事宜，兩人一聽要匯給未婚夫，直覺有異，便耐心詢問，從中得知要「營救未婚夫」，又見陳女來銀行過程中，以手機向「藍弗」回報「即將到達銀行」，「藍弗」回應等不及要打包來台灣，確認事件不單純，2人立即展開長達2小時的勸說。

陳女向警方表示，兩個多星期前在FB網路隨機認識未曾謀面的「維和部隊司令藍弗‧菲立普」，對方透過臉書訊息不斷溫柔攻勢，陳女信任對方後，「藍弗」說戰地危急，憂命喪敘利亞，想脫離軍旅，須匯款25萬8070美金（774萬餘元）給聯合國贖人。

但「藍弗」身處戰地無辦法付款自救，請陳女先幫忙支付，並稱脫離軍旅後要來台灣迎娶陳女，並在台灣共渡一生。

隨即有自稱聯合國人員「亞當．里約」與陳女聯絡，並指示陳女營救「藍弗」方式，因陳女身上無700餘萬元，仍赴台銀匯出第一筆贖人費用8,540元美金（台幣25萬元）。

保七第一大隊表示，近期已在全台各地成功攔阻10餘起「假美軍與假維和部隊軍官」感情詐騙案件，多數是像陳女一樣，前陣子遭逢人生變故，極需旁人協助支持，而誤入詐騙集團陷阱，呼籲民眾注意。