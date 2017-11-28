桃市包裝材工廠凌晨火警 鐡皮廠房全毀...

桃園市楊梅區富岡凌晨工廠大火，連棟工廠燒的通紅，現場濃煙不斷，消防人員到場搶救。（記者李容萍翻攝）

2017-11-28 09:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區民富路二段巷內的一家生產包裝材工廠，今天凌晨發生火警，大火吞沒1樓式整棟鐡皮廠房，在黑夜中燒的火光通紅，相當嚇人，消防局調派21輛消防車、2輛救護車，消防人員79名前往搶救，火勢在近3小時撲滅，清理火場後確認無人受困或受傷，上午將進一步調查火警原因。

桃園市楊梅區富岡凌晨工廠大火，連棟工廠燒的通紅，現場濃煙不斷。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局119勤務中心在今天凌晨1點13分接獲報案，立即調派第2大隊富岡分隊約10分鐘趕至現場，隨後調派其他分隊支援，副局長莫懷祖到場指揮，火勢於3點48分控制、4點4分撲滅。

桃園市楊梅區富岡凌晨工廠大火，連棟工廠燒的通紅，現場濃煙不斷。（記者李容萍翻攝）

消防局指出，這間位於富岡地區的工廠，是1層樓式連棟鍍鋅鋼板建築，火警發生時火勢猛烈廠房很快陷入火海，業者仍在評估損失，現場另由消防局火調人員調查火警原因中。

桃園市楊梅區富岡凌晨工廠大火，連棟工廠燒的通紅，現場濃煙不斷。（記者李容萍翻攝）

桃園市楊梅區富岡凌晨工廠大火，連棟工廠燒的通紅，現場濃煙不斷。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局動用空拍機了解火警全盤狀況。（記者李容萍翻攝）

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