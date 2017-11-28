火燒車男子重傷送醫 妻得知從9樓跳下身亡

九如陸橋下發生火燒車意外。（記者方志賢翻攝）

2017-11-28 08:47

〔記者方志賢／高雄報導〕從事米行生意的莊姓男子，今天凌晨在高雄市九如路以火燒車方式輕生，造成全身100％（2-3度）燒燙傷，送醫搶救，莊男妻子接獲消息後，也從9樓住處跳下，送醫不治，夫妻疑因債務問題尋短，確切原因待查。

家人在莊妻住處房間內找到遺書，內容是向家人抱歉，他們用這樣方式離開，不想拖累家人，做雜貨虧損太多 ，請兒女不要設靈堂，不辦告別式，用最簡單的方式送他們就好，債務記得去法院拋棄繼承。

警方表示，今凌晨2時57分許，三民區九如路橋下傳出汽車火警，警方速趕抵現場，員警曾才哲不顧自身安全，奮勇在煙霧當中，救出一名全身著火的55歲莊男，他身上有100％2-3度燒燙傷，立即送往高醫急救。

莊男到醫時堅持不談火燒車事情發生經過，起火原因由消防局火調人員調查中，火勢於3時14分撲滅。

警方隨即趕到莊男自立一路住所1樓，透過對講機通知他女兒莊女至三民派出所及高醫，不到1分鐘莊男53歲妻子莊婦突然從9樓跳下，送高醫急救不治。

女兒向警方表示，她媽媽從3點多就一直待在臥室窗邊，並表示從事米行生意的父親疑有債務糾紛。莊婦的兒子也告訴警方，他母親之前也有幾次自殺紀錄，夫妻是否因債務問題輕生，待警方調查。

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