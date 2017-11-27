台塑中洋工業區傳火警 燃燒面積廣達3000平方米

台塑新港鄉中洋工業區傳出火警。（記者蔡宗勳翻攝）

2017-11-27 22:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局今日晚上21時14分接獲民眾報案，指新港鄉中洋工業區1號發生工廠火警，消防局人車於21時30分到達現場，發現為廠房的冷卻機機器起火燃燒，燃燒面積廣達3000平方公尺，目前無人員受傷受困，已動員鄰近鄉鎮消防隊支援。

台塑中洋工業區內有台塑台化南亞與必成4公司設廠。據了解，發生火警是台化所屬的公用廠，主要是生產電力、水蒸氣與純水供該工業區內各廠使用。

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