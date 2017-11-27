載前妻和3歲稚女撞警車 警開13槍毒販才投降

2017-11-27 20:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕35歲游姓男子服刑期滿出獄不到2年又涉嫌販毒，彰化警察局刑警大隊偵2隊經過4個多月調查，今天下午從彰化市跨區到南投縣竹山鎮延正路旁收網逮人，不料，游男竟不顧車上還載著前妻和3歲的稚女，拒捕開車衝撞警車，警方共開13槍，游男續做困獸之鬥，直到轎車輪胎皮被磨得只剩輪圈，車子動不了，警方再以鐵敲擊破游男的車窗玻璃，喝令游男下車，游男逃無可逃才投降。

警方打算抓游男下車，赫見車上不只游男1人，還有游男前妻和3歲小女兒，2人都坐在後座，還好，子彈沒射進車內，3人都沒被流彈射中，有驚無險。

不過，圍捕時槍聲大作，如鞭炮響聲，驚嚇附近民眾，游男轎車車輪被子彈擊中，輪胎漏氣與地面摩擦冒出濃煙霧，輪胎皮磨損得只剩下輪圈，而警方包抄逮人的偵防車，2台車頭左右兩側都被游男轎車撞得凹陷，其中，1台偵防車車門鬆脫，差點掉落，逮捕過程宛如電影警匪片的情節，怵目驚心。

游男被帶回刑大時，刑大副隊長許忠彥眼尖，一眼認出10年前他擔任刑2隊長時，游男也因捲入毒品栽在他手裡過，這回，2度栽在刑2隊手裡，隊長換成林世行，只能說歹路不可行！

警方從游男轎車查扣安非他命1.9公克、吸食器1組、毒品壓模器1組、手機4支、毒品分裝袋及電子磅秤1台等贓證物，警方事後在現場找到11顆彈殼，2顆彈殼掉落樹叢未尋獲。

全案由警方依涉嫌毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌漏夜偵辦中。

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