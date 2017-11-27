11/27 威力彩連25摃 下期上看9.1億 今彩539開出1注

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2017-11-27 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月27日）開獎的第106000095期威力彩，頭獎連25摃，下期頭獎上看9.1億元。；第106000283期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市中和區民享街35巷3號1樓的「億財來投注店」開出。

第106000095期威力彩中獎號碼為：「第一區：10、13、14、17、20、21。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共12注獲得，每注可得15萬元；肆獎共97注獲得，每注可得2萬元；伍獎共470注獲得，每注可得4000元；陸獎共3668注獲得，每注可得800元；柒獎共7209注獲得，每注可得400元；捌獎共3萬9847注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬1852注中獎，每注可得100元；普獎共萬注中獎，每注可得100元。

第106000095期38樂合彩中獎號碼為「10、13、14、17、20、21」，五合摃龜；四合共4注獲得，每注可得6萬7500元；三合共85注獲得，每注可得5750元；二合共1898注獲得，每注可得750元。

第106000283期今彩539中獎號碼為「01、05、23、35、38」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共282注獲得，每注可得2萬元；參獎共8281注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬3241注獲得，每注可獲得50元。

第106000283期39樂合彩中獎號碼為「01、05、23、35、38」，四合共4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共313注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1135注中獎，每注可得1125元。

第106000283期3星彩中獎號碼為「033」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000283期4星彩中獎號碼為「1731」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」