妻外派出國摔斷腿 夫有幽閉恐懼症不理「被休」！

2017-11-27 20:32

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓地勤幫王姓丈夫還債，但她外派出國不慎摔斷腿，生活無法自理，王男卻沒前往照料，黃女心死，認為對方只把她當「老媽子」看待訴離，王男解釋是因有幽閉恐懼症，不敢搭飛機所致；新北地院法官認為，王男可選擇搭商務艙，卻沒前往照顧，說不過去，且2人分居已久，無夫妻之實，王男應負較大責任，判准離婚。

黃女提訴指，她與丈夫於88年間結婚，沒有子女，婚後丈夫積欠7百萬債務，她幫忙還了1百多萬，甚至須躲避債務人追討，心理壓力大；但96年間，丈夫卻前往中國生活，留她一人在台灣，2人聚少離多，僅靠簡訊聯絡，期間丈夫曾返台卻沒說，還是社區主委告知，她才知道。

黃女指出，100年間，她外派出國工作，不慎摔斷腿，生活無法自理，丈夫沒前往照料，她認為對方只把她當「老媽子」，而她須要照顧時，丈夫卻置之不理，訴請離婚。

王男說，2人早過半百，沒子嗣，年輕時曾約定「不論遇到什麼事都不能放手」他還想要這段婚姻；王男並解釋，2人分居期間，仍有見面，至於妻子摔斷腿時，他每天打電話關心，還向妻子道歉，自己有幽閉恐懼症、當時症狀嚴重，加上經濟壓力大，不便前往，妻子表示可理解。

法官調查，王男婚後欠債，致家庭經濟陷入困境，黃女縱竭盡所得，仍難以擺脫債務，分居期間，除少數互動外，雙方均處於分居狀態，無夫妻之實，且黃女摔斷腿時，亟需照料，王男也是該航空退休人員，有優待可乘坐商務艙前往，又無其他工作不便之因素，不探視說不過去，判准離婚。