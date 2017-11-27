大鵬灣賽車場4小時耐力賽 開賽5車撞成一片

2017-11-27 18:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內目前唯一合法的賽車場在屏東大鵬灣國家風景區內，知名汽車媒體週日舉辦4耐（4小時耐力賽），不過甫開賽車子才剛加速出發，就發生擦撞還產生連鎖反應，5車撞成一片，部分車疑連引擎都撞到潰縮，所幸安全係數高，駕駛皆無大礙。

國內知名汽車媒體上週末承租屏東大鵬灣賽車場舉辦比賽，其中由參賽隊伍挑戰國內唯1的長達4小時、最長400公里的耐力賽，每車手最多駕駛40分鐘，每次進站需停滿3分鐘，不僅考驗後勤補給，更挑戰車手的耐力及專注力。

豈料才開賽，數輛車剛從起跑線出發，就因其中1輛汽車在行進中與他車發生擦撞，疑因速度過快，連鎖反應一發不可收拾，5輛車全撞成一片，賽道上傳出巨大磨擦、碰撞聲，塵煙四起，令人怵目驚心。

主辦單位指出，該場耐力賽全為改裝車參賽，開賽時有18輛車出發，碰撞的5輛車中還有2台能續跑，但因為本來就是考驗車輛及車手耐力的比賽，最後共12輛車完賽，不過也有車連引擎都疑似撞到潰縮。

「比賽長達4小時，不會有車手在剛開賽3到5秒就蓄意衝撞」主辦單位強調，耐力賽入門門檻相對低，是近來國際賽事趨勢，從開賽時間和影像調閱都能排除故意行為，應是起跑時彼此都跟得很緊，發生擦撞並波及它車，不過該5名駕駛皆無大礙，救援人員到場時都已自行脫困，彼此間也未釀衝突。

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