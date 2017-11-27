「田僑仔」毒蟲賣光田產 怨嘆再多家產也不夠買毒解癮

警方攔查違規右轉的邱嫌，意外查獲毒品。（記者張瑞楨翻攝）

2017-11-27 19:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊第一中隊攔查違規右轉的汽車，發現駕駛車輛的邱姓男子與再婚妻子都有毒品前科，又在車內查獲一個「卡哇伊」的布包，裡面有價值約10萬元的毒品，邱嫌一肩扛起責任，宣稱布包與毒品都是他的，他還怨嘆說，他是俗稱的「田僑仔」，卻從10多歲就染毒，毒癮愈來愈大，要施打高純度海洛因才能過癮，繼承的5、6分土地全賣光，「毒癮還是戒不掉」。

中市保大一中隊本月15日晚間，巡邏至中市西屯區河南路時，見邱嫌開車違規右轉，員警盤查時，邱嫌（43歲，毒品前科）說，他載著再婚的妻子張女（31歲，毒品前科），到逢甲夜市吃飯，看警車很緊張而違規轉彎，警方發現他與張女都有毒品前科，進而在車內的一個印有可愛卡通圖案的布包內，查獲「毒咖啡」12包（毛重約133公克）、海洛因毒品2包（毛重約5公克）、海洛因香菸4支、海洛因殘渣袋15個、大麻2包（毛重約2公克），另有吸食器與現金9萬2000元。

警方認為男人很少使用「卡哇伊」的布包，懷疑毒品是張女持有，不過，邱嫌一肩扛起責任，宣稱毒品全都是他的，他還強調，一次大量購買毒品，單價比較便宜，張女坦承吸食安非他命，但否認持有毒品，警方將兩人依毒品危害防制條例法辦。

警方估計，上述查獲的毒品市價達10萬元，據此懷疑無業的邱嫌，可能以販毒來籌措吸毒費用，邱嫌否認販毒，他還說，自己曾繼承土地（俗稱「田僑仔」），卻從10多歲就染上毒癮，毒癮愈來愈重，現在要施打高純度的海洛因才能解癮，海洛因很昂貴，這20多年來，幾乎把5、6分田產全賣光，用來吸毒或施打毒品，他怨嘆說，再多家產也不夠買毒，但他就是戒不掉。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆