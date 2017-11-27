男扮女裝赴砲約 「假女」氣對方只劫財就落跑報警抓人

2017-11-27 19:07

〔記者王俊忠／台南報導〕嚇人！男子在網路約砲竟然約到同性的！

1名張姓男子日前在網路上約出1名「女」網友要援交，兩人見面後，張男竟發現對方是男扮女裝，不得已仍赴汽車旅館，張男趁對方洗澡時偷走對方1700元逃離，「女」網友見張男劫財不劫色氣的報警，警方循線逮到張嫌、依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

涉案的張姓男子於今年10月下旬在網路上認識1名「女」網友小美（化名），兩人互留聯絡電話並通話，因為小美講話很嗲聲嗲氣吸引張男，兩人聊了幾次、就約好一起上汽車旅館，小美濃妝豔抹、穿著火辣赴約，但「她」身高170公分以上的高大身材仍露出破綻，被張男一眼看出小美其實是男兒身。

張男心想人都約來了、不好意思拒絕，加上自己有喝酒，仗著酒膽、硬頭皮開車載小美到南市北區1家汽車旅館開房間，張男在房內左思右想、覺得無意與男兒身的小美發生性關係，趁小美洗澡時偷走其皮包內的1700元逃離。

小美走出浴室不見張男人影，還損失1千多元，氣得離開後找住家附近的警局派出所報案。警方受理調閱汽車旅館監視器影像追查，發現張男駕駛的汽車是向另1位男性網友借的，經過多方查訪，終於在南市南區1處工地查獲張嫌。

張嫌落網後沒有多做辯解、坦承是他偷走網友小美的錢財，想抵掉自己支付的開房間費用。訊後被警方依法送辦。