包商小油坑架200萬天線 軍方雷達站訊號全都錄

2017-11-27 16:07

［記者黃捷／台北報導］國家中山科學研究院去年招標無線電設備採購案，宗臣科技股份有限公司在投標之前，為了確定價值200萬的設備能正常運作，竟前往陽明山附近的國軍雷達站蒐錄機密資訊，遭巡邏員警當場查獲送辦。士林地檢署調查確認宗臣公司未將機密外洩，涉案的林姓負責人及許姓員工皆坦認犯行，今處分緩起訴。

警方去年8月間巡邏至陽明山時，發現一名宗臣公司助理把天線架在國軍雷達站小油坑入口對面的停車場，直覺有異，立刻通知國防部派員到場，發現該組天線由美商國家儀器公司製造，具有指向性功能與頻譜分析儀，除能偵測分析頻譜訊號，更有測錄功能。

檢警當場查扣價值200萬元的設備，並將助理及林男、許男移送法辦，全案朝內亂外患罪方向偵辦，後來將測錄到的訊號送交國防部專業單位，歷經1年多的解密分析，確定蒐錄到的訊號包含多筆軍方專用的軍事跳無線電訊號。

檢警為求慎重，也多次攜帶該設備前往案發地測試，確實能偵蒐到軍事機密，但均無可顛覆國家政權、造成國家滅亡，或是導致社會動盪不安的資訊，遂認定僅觸犯國家機密保護法。

林男、許男皆承認犯行，助理則辯稱受2人指示架設天線，並不知道用途。由於林男等人只是為了參與中科院標案，才先行測試設備，並無事證指出他們洩漏給中國或外國勢力，未造成國家安全危害，士檢今依「收集國家機密罪」處分林男、許男緩起訴，助理則獲不起訴。

士檢指出，民眾、企業切勿在任何國防設施外，進行無線電訊號蒐錄，就算只是測試設備沒有外洩資料，一旦被查獲，即可能涉犯「收集國家機密罪」，最重可處5年有期徒刑，呼籲國人勿以身試法。