W HOTEL命案 土豪哥與加害人等至今未道歉

2017-11-27 16:19

［記者陳賢義／台東報導］W HOTEL命案毒死台東郭姓小模，家屬向台北地檢署聲請犯罪被害人補償金300萬元，但經審議委員研議，認定造成憾事死者須自負3成過失責任，加上郭家名下有財產，決議發給補償金70萬元，郭父聞訊嘆不平，強調女兒發出求救簡訊時尚未碰觸毒品，也不可能明知會危及生命而執意吸食，而他目前不僅負債，還高達近千萬元，相關資料均可查詢。

另「土豪哥」朱家龍在開庭時口口聲聲說會負起責任，但包括朱家龍等相關加害人及其家屬至今都未表達歉意。