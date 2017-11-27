開車鳴「喇叭」行不行？ 數百位網友論戰

影片中車輛遇轉彎時卻鳴喇叭，引發後續逼車行為。（圖擷取自「我是溪湖人」臉書）

2017-11-27 16:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕開車鳴喇叭除了有提醒、注意、禮貌回應外還有什麼作用呢？臉書「我是溪湖人」上林姓網友，日前貼出一則影片，意指遭一台白車逼車，車主還口出惡言、踹車門，不過多半網友卻不買單，認為是林姓網友車速過快又急煞，還對白車鳴喇叭，才會引來逼車後果，但也有人認為鳴喇叭是抒發情緒並沒錯，到底該不該「叭」竟吸引了數百位網友論戰。

這名林姓網友上週在臉書「我是溪湖人」貼出一張白車迴轉照片，表示「這位車主剛剛在西環路與文二街路口狂按喇叭逼車，下車開始拍打車窗叫囂，拿起手機要報警時又飛似回車上，林姓網友也說，車上行車記錄器錄得清清楚楚，目前已報案，希望這位惡霸自行到案說明」。

隨後，林姓網友貼出行車記錄器影片與時間碼發生事件，表示白車從小路突然轉出沒打方向燈，又急煞，我方按喇叭卻被逼車的委屈過程，不過多數網友卻打臉林姓網友，認為「那聲喇叭是多按的」、「要轉彎了為何還要按喇叭？吃飽太閒？」、「多餘的喇叭聲」等，也說「看見白車轉彎就要按，後來按有點馬後砲」。

不過也有網友回應，「宣洩情緒，也沒礙到白車為何不行」、「白車逼車就是不對」、最後還演變成「都是喇叭惹得禍，都是喇叭的錯，叫喇叭出來面對」等語意外掀起網友們論戰。

白車車主也出面說明，攔車有錯願意負法律責任，但也說自己也遭逼車，會上傳影片說明，底下網友喊出置板凳，買雞排看戲等，不過都未見新影片上傳。

溪湖派出所所長蔡肇駿表示，檢視影片發現，後車向白車鳴喇叭並無違法行為，也看不出惡意挑釁，白車逕自逼車已明顯違反道路交通處罰條例第43條，可處以6000元至2萬4000元罰鍰。目前警方已向林姓網友聯繫，並調查白車車主是否有違反公共危險，將另作開罰，也呼籲，駕駛遇此狀況，應保持冷靜，並利用手機與行車記錄器蒐證後向警方報案。

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