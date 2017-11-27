W Hotel命案 郭姓小模家屬獲賠70萬元

2017-11-27 15:14

〔記者謝君臨／台北報導〕「土豪哥」朱家龍於W Hotel舉辦毒趴造成郭姓小模猝死，其父母日前向台北地檢署申請犯罪被害人補償金300萬元，審議委員開會後，認定家屬可申請精神慰撫金與殯葬費共100萬元，但考量郭女喝下5包毒咖啡，且原有機會離去，卻又讓自己置身險境，需付3成過失責任，因此決議發給補償金70萬元；北檢日後也將向朱家龍等被告追償此筆補償金。

檢方調查，去年12月2日下午5時許，朱家龍與友人前往W Hotel舉辦毒趴，同時邀集多名傳播小姐同樂，眾人在房內擲骰子玩遊戲，輸的人必須飲用毒品咖啡包所沖泡的飲料作為懲罰。

同年12月4日，郭女與「曼曼」等女子入房後，眾人持續吸毒玩樂，期間郭女未曾休息，且持續混用至少9種毒品；12月7日凌晨4時許，郭女出現異狀，當時在場人士未將她送醫，反而找來密醫施打「排毒針」，但郭女狀況未改善，眾人才將她送醫急救，但郭女仍不幸死亡。

台北地院審理後，認定朱家龍等人轉讓毒品行為與郭女死亡有直接關係，且朱在得知出狀況後未積極處理，任由毒趴繼續，依「藥事法」轉讓偽藥、禁藥致死罪，判朱10年徒刑，全案上訴高等法院審理中。

郭女的父母日前向北檢申請犯罪被害人補償金，其中包括法定扶養義務200萬元、精神慰撫金80萬元以及殯葬費20萬元，共計300萬元。

審議委員開會後發現，郭女在毒趴中已喝了數杯毒咖啡，5日深夜曾下樓接另名傳播妹「曼曼」，再去超商購物，當時郭女向「曼曼」說已喝了5包毒咖啡，但2人隨後又返回房間繼續毒趴，且郭女還看到劉女吸毒後意識不清撞牆。

審議委員認為，郭女本有機會離開，且她目睹劉女吸毒撞牆，明知毒品戕害身心甚鉅，卻仍重返毒趴，讓自己置身險境，自身對死亡結果也應負過失責任，因此精神慰撫金與殯葬費合計100萬元部分，應扣減3成為70萬元。

此外，因郭女父母名下仍有財產，與規定不符，駁回法定扶養項目200萬，最後決議補償郭女雙親共70萬元，並於日後向土豪哥等被告追償。