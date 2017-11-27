渣男偕死黨硬上醉女友 竟還拍成性愛光碟

2017-11-27 15:47

〔記者溫于德／台北報導〕李姓渣男3年前揪女友到北市信義區夜店狂歡飲酒，後見女友酒醉竟狼性大發，找來死黨一同性侵，並持手機拍下性愛畫面。檢方勘驗影帶後認定被告違反意願，依乘機性交罪起訴。刑事一審尚未尚在審理中；至於民事求償300萬部分，李日前不但未聘律師、同時未出庭答辯，友人則說「她（指被害人）自願上床」。台北地院開庭後諭知下月21日宣判。

據指出，李因服用安眠藥，造成神智不清而未現身民事庭開庭；吳則辯「是她（指被害人）自願上床」，因此不具刑、民事責任。但被害人律師表示，檢方偵查後已做出起訴處分，形同認定被告侵害原告性自主權、身體權等，請求法官依法判決，彌補被害人精神損失。承審法官庭末諭知全案辯論終結，下月宣判。

檢方日前偵查後指出，在夜店工作的李男，103年11月底約女友前往夜店參加友人生日派對；但女方席間暢飲酒精導致爛醉，被扛回男方住處，後遭男友與他的友人性侵。起訴書還原事發經過時說，男友趁友人親吻並愛撫女友之際，竟持手機紀錄性愛過程；而誤以為是男友求歡的女子，直到睜開眼睛才知受害，但也只能任其擺佈。

被告應訊時均否認犯罪；李男瞎扯「女友同意下，才會在鴛鴦浴後找友人3P」，吳男則辯，以為被害人說「不要」是情侶間情趣，才會繼續行事。

不過，檢方勘驗性愛光碟後發現，被害人遭硬上時全身癱軟無力，與被告所述有異，況且哭喊「不要」二字時，是表達拒絕之意，加上被告2人事後傳LINE承認當天是趁被害人酒醉發生性關係，因而確認違反意願性侵，上月25日依乘機性交罪起訴。情侶2人事後也已分手。