屋頂水泥塊掉落砸傷鄰居 屋主92歲老翁判拘役15日

2017-11-27 14:43

〔記者黃建華／高雄報導〕莫蘭蒂颱風去年9月14日來襲，92歲張姓老翁的住處屋頂水泥塊掉落，砸傷經營早餐店的鄰居蔡女，張翁遲未與蔡女達成和解挨告，高雄地院依過失傷害罪判張翁拘役15日，如易科罰金需繳1萬5千元。

判決指出，去（105）年9月14日12時許，適值莫蘭蒂颱風來襲，蔡姓女子在所經營的翔美美食店內，鄰居92歲張姓老翁住處屋頂的水泥塊突然自空中砸落，砸破蔡女店內屋頂，並使蔡女左肩挫傷瘀血疼痛、左上臂挫傷皮下瘀血腫痛之傷害，蔡女因此訴請林園警分局提告偵辦。