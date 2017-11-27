嘉市北港路5車連環撞 1人送醫

嘉義市北港路、世賢路口今中午5車撞成一團。（記者王善嬿翻攝）

2017-11-27 14:38

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市北港路口近世賢路一段，今中午發生5台車擦撞意外，一台自小客車行駛內車道不慎撞上前方停等紅綠燈的車輛，駕駛突轉方向盤閃避，又衝向外車道等紅綠燈車輛。

市消防局德安分隊12點43分接獲報案趕抵，其中一名48歲周姓女駕駛表示胸部疼痛，救護人員評估，她的意識清楚、生命徵象正常，將她送往衛生福利部嘉義醫院急救；肇事原因警方正進一步釐清。