拿不到錢，乾脆放火燒光？男子縱火焚車現行犯被捕

自小客車瞬間起火，竄起濃濃的黑煙。（記者張瑞楨攝）

2017-11-27 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區的台鐵太原車站旁，今天下午1時許發生火燒車案件，共有1輛車焚燬，並波及旁邊另一輛車，警方在現場逮捕1名涉嫌縱火的男子，姓名與動機仍偵訊中，附近工廠員工說，縱火者跑到工廠內宣稱，「有人受困車內」，要找工具破壞汽車，隨後持木棍與鐵鎚，打破汽車的玻璃窗，用鐵鎚敲擊車內的置物廂，指稱裡面有錢，不久後這輛車就燃起大火，消防局很快撲滅火勢，警方帶回涉嫌縱火的男子偵訊中。

中市消防局消防員抵達時，被縱火的紅色豐田自小客車，已經陷入火海中，竄起黑色濃煙，還不斷發出「砰砰」的爆炸聲音，附近居民紛紛圍觀，警方立即封鎖道路，並於汽車旁逮捕疑似醉酒的縱火男子，他坐在地上不發一語，這場火警波及另一輛銀色自小客車，車主說，他出國一個星期，把車停在太原車站旁，返家時剛好目睹愛車受波及，引擎蓋與汽車大燈燻黑變形。

附近工廠人員說，涉嫌縱火的男子，在起火前數分鐘，跑到工廠內要借工具，他宣稱這輛車是他的，有人受困車內，隨後見他持木棍打破車子駕駛座旁玻璃，拿著鐵鎚猛擊置物廂，眾人感覺怪異時，他解釋說，有很多錢放在置物廂內，他打不開、拿不到，隨後冒起大火，汽車陷入火海。

中市警局五分局的北屯派出所，依縱火現行犯逮捕這名男子，目前正在偵訊當中。