嚇人！大貨車勾斷電纜線 險砸傷路人

勾斷電纜線的大貨車。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-27 13:15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區建國一路，昨日上午驚傳電纜線「從天而降」，一輛大貨車載運重機具行經該路段時，疑似未注意限高，不慎勾斷電纜線，斷裂的電纜線掉落路面，險些擊中路過的民眾，讓目擊民眾驚呼：「真是好險！」

新莊分局福營派出所表示，昨日上午接獲線報後趕到現場，經查事件未波及無辜民眾，隨即將電纜線移至路邊，因大貨車駕駛載運貨物未注意限高，警方事後依法開罰，後續也已請相關單位到場處理。