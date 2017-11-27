開啟「時空膠囊」的美好記憶 2名老師竟被控竊盜

2017-11-27 13:09

［記者鄭淑婷／桃園報導］許多學生在畢業典禮或人生的重要時程，會與同儕一起埋下「記憶膠囊」，裡頭藏著寫給自己的一封信及珍藏物品，約定多年後再返回原地開箱，不過，桃園市平鎮區有一所小學，已調任他校的前老師及現任老師，從校史室將10年前應屆畢業生的記憶箱取出，並約來已長大的學生開箱，沒想到竟被負責管理校史室的教務主任控告竊盜，桃園地檢署檢察官認定記憶箱內的物品屬學生所有，且開箱後未被領回的物品也放回校史室，偵結予以2位老師不起訴。

44歲徐姓老師原本在平鎮區某小學任教，去年6月中旬他與校內50歲沈姓女老師，將原本擺放在校史室的第2屆畢業生記憶箱取出，隔月與學生約定到徐男任教的學校「開箱」，取回裡頭10年前寫給自己的一封信與個人物品，負責管理校史室的簡姓教務主任，認為徐、沈兩人擅自取走記憶箱已涉及竊盜。

徐、沈兩人否認竊盜並表示，記憶箱是創校校長，為了讓畢業生與導師有美好的回憶，就定下「十年之約」，當年與學生一起封箱，去年6月的畢業典禮，原本邀請學生回來開箱，沒想到當時開成第3屆的記憶箱，才會另與學生約在其他時間、地點，將這個開箱儀式完成。

楊姓、李姓、陳姓等學生都出庭替老師作證說，他們是第2屆畢業生，開箱後把屬於自己的東西拿回去；徐、沈兩人另稱，當天未參與開箱的學生，則改約其他時間領取，其餘未領取的就繼續封箱放回校史室。

檢方指出，從老師及學生的說詞，認為記憶箱內的物品本來就屬學生所有，所有權並不是學校，且開箱後記憶箱已放回校史室，難認徐、沈兩人有竊盜之嫌，偵結予以不起訴。