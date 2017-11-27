夜店大咖被列治平對象 卻陸續不起訴及無罪

知名夜店LOBBY創始人邵澤義去年被列治平對象，今年陸續獲得檢方不起訴及法院無罪判決。（記者楊政郡翻攝）

2017-11-27 11:37

［記者楊政郡／台中報導］喧騰一時知名夜店LOBBY創辦人邵澤義，去年被警方列為治平專案對象，以掃黑名義逮捕偵辦，但此案經台中地檢署偵辦年餘，組織犯罪部分不起訴，而另涉恐嚇包商及傷害部分，台中高分院也判無罪定讞。

去年3月間台中檢警發布新聞，掃蕩以邵澤義為首暴力集團，指控邵男在和平山區、台中市區帶領手下，涉及數件妨害自由、恐嚇、傷害，曾率手下對被害人住處撥油漆，持鐵鎚攻擊。又委託承包商搭建鐵皮屋，後來承包商不願承攬，被邵嫌等人毆打、恐嚇交付100萬賠償等等。

但是此案經台中地檢署偵辦，先以恐嚇及傷害等罪起訴邵嫌等3人，但一審台中地院依恐嚇罪判邵澤義拘役20日，其餘均無罪，而台中高分院本月又改判邵無罪，全案定讞。

台中高分院認定，邵澤義被控對葉姓包商恐嚇，經查葉某原是邵澤義的工程監工，但因邵某發現葉男帳目不清，衍生向葉某催討177萬元，雙方有債務在先，而葉某指控邵嫌打人及出言恐嚇，都沒有積極證據，證人證詞不一，應為無罪判決。

邵某另被控阻礙「紐西蘭休閒牧場」的經營，將車輛輪胎洩氣、手持不名鐵器導致商家心生畏懼，但因證人證詞不符，且牧場還未開幕，何來影響生意？致於輪胎被刺破但卻無積極證據證明是被告所為。

致於台中地檢署持續偵查的組織犯罪部分，也在這個月不起訴確定，也就是邵嫌被警方列為治平對象，經檢察官偵查無犯罪嫌疑。