警分局前逆向飆車 醉男自投羅網GG了

黃男酒測值0.66mg/L。（記者方志賢翻攝）

2017-11-27 11:32

〔記者方志賢／高雄報導〕昨凌晨3時許，黃姓男子酒駕載著3名友人，竟然在警分局前逆向高速行駛，被值勤結束返隊的交通分隊員警目擊，並驅車攔下，黃男酒測值0.66mg/L，並辯稱路況不熟，才逆向行駛警分局門前，並非惡意。

三民一警分局交通分隊長分隊長黃偉賓、警員蔡文平及楊力翔，昨凌晨結束勤務返回交通隊時，目擊一輛SUBARU 白色休旅車，沿著同盟一路快車道東往西，並逆向高速經過三民一警分局大門口前，挑釁意味濃厚。

警方立刻驅車追緝，未料該車逆向行駛至博愛及同盟路口後，又一個神迴轉，竟朝分局方向駛回，警方見狀便將巡邏車阻擋其前進，將該車攔下。

分隊長黃偉賓喝斥駕駛黃男及乘客等4人下車，發現黃男渾身酒氣沖天，依法施以酒測結果高達0.66mg/L，已觸犯公共危險罪嫌，訊後並移送地檢署偵辦。

黃男向警方供稱，前天深夜與朋友3人在左營區燒烤店聚餐，喝了4瓶啤酒，昨凌晨用餐結束，欲載友人返家時，因對路況不熟，走錯路才會逆向行駛分局門前，隨後見已被警車盯上，才迴轉欲回分局自首，絕非向公權力挑戰，盼能獲得輕罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃姓男子酒駕，開著白色休旅車竟在警分局前逆向高速行駛。（記者方志賢翻攝）