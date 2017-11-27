19歲外拍show girl電話叫車 卻遭小黃運將強制猥褻

2017-11-27 11:26

〔記者楊國文／台北報導〕19歲外拍show girl小恬，前年深夜以電話叫車方式，連繫載過她的小黃運將游姓男子到新北市某摩鐵載她，小恬因已外拍一整天疲累不堪倒頭就睡，竟遭游男強制猥褻得逞，一審判刑3年2月，游男驚覺事態嚴重，上訴後借錢支付20萬元和解金，請求判他緩刑，但高等法院痛斥游男惡性重大，僅准予酌減刑期改判為2年徒刑，不准緩刑。

判決指出，小恬（化名）因長相甜美、身材姣好，時常利用假日擔任外拍show girl，運將游男數度載送過她，因此小恬時常以電話叫車方式連繫游男前往指定地點接她，載她回新北市土城區的住處。

前年7月15日，小恬從下午開始上工，一直外拍到深夜11時15分結束，已疲累不堪，她慣例以電話叫車方式，連繫游男到新北市中和區某摩鐵載她，當她坐進小黃副駕駛座後，交待游男載她回住處後，倒頭就睡。

游男看到穿著短裙、薄紗低胸衣服的小恬，竟起色心，將她載到土城一處停車場後直接撲上去強吻她、並猥褻下體、胸部等處，小恬雖奮力抵抗，仍遭他強制猥褻10多分鐘才罷手。

小恬不滿提告，游男坦承看到小恬姣好身材，無法克制性慾才犯案，但苦苦哀求小恬原諒；小恬念在他多次載她的情誼，一審時，同意游男以分期付款方式賠償20萬元達成和解。不過，游男直到一審判決前均未賠償，被依「駕駛交通工具犯強制性交罪」判刑3年2月。

游男認為判刑太重，上訴高院後，立即籌到20萬元一次付清和解金，並「獅子大開口」請求法官給予緩刑。不過，高院痛批游男利用小黃、及誤用小恬對她的信任犯案，雖已和解，昨仍判他2年徒刑，不准緩刑；可上訴。