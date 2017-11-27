誘姦友人國三女兒 睪丸一大一小成「鐵證」

2017-11-27 11:09

〔記者項程鎮／台北報導〕台南王姓男子誘拐友人就讀國三的15歲女兒小蓉（化名）上摩鐵嘿咻，事後被友人夫婦發現提告，王男矢口否認，不過小蓉作證指出，王男睪丸一大一小、大小粒差很多，經法官當庭勘驗後拍照證實，認定2人確有親密關係，最高法院依對未成年人性交罪，判處王男2年徒刑確定。

判決指出，在台南開金紙店的30餘歲王姓男子認識友人念國中的女兒小蓉後，竟意圖不軌，藉機接近還常送禮物給小蓉，王男騙得小蓉好感後，101年2、3月間帶小蓉上摩鐵嘿咻，104年間，小蓉因為精神狀況不佳、甚至自殘，父母追問下才得知小蓉遭王男騙色失身，遂報警處理。

小蓉父親氣憤難消，找人到王男開的金紙店理論，雙方一言不和打成一片，王男反告小蓉父親涉嫌傷害和毀損等罪。

檢警將小蓉送醫和心理諮商後，發現他有創傷症候群等症狀，檢方還查出王男在104年6月間，還帶小蓉上摩鐵嘿咻，王男發現惡行敗露，傳簡訊警告小蓉不要「胡亂講話」，還對小蓉說，自己「沒有讓任何人知道妳跟我發生甚麼事」，不過庭訊時，王男則否認和小蓉發生關係。

小蓉到法院作證時，指王男的睪丸「有點特別、大小差別很大」，法官在王男同意下，當庭勘驗並拍照存證，證實王男兩側睪丸大小粒確實差很多。

台南高分院認為，王男和不到16歲的小蓉發生性關係，嚴重影響小蓉身心，在案情快爆發前，還傳簡訊向小蓉施壓，導致小蓉罹患創傷症候群等症狀，因此認定王男在101年間2、3月間誘拐小蓉嘿咻的罪刑成立，判刑2年，上訴後被最高法院駁回確定；至於小蓉父親毆打王男和毀損金紙店物品一事，則判處拘役25日、可易科罰金確定。

另外，104年6月間，王男和小蓉兩人又在摩鐵發生關係，因無法證明王男是違反小

蓉意願硬上，且當時小蓉已滿16歲，因此這次嘿咻不予論罪確定。