負氣離家淪為機車賊 林男感嘆「沒家的日子很累」

林男負氣離家淪為偷車賊，感嘆「沒家的日子很累」（記者楊政郡翻攝）

2017-11-27 10:51

［記者楊政郡／台中報導］有竊盜前科的32歲林男，6年前出獄後回到南投鄉下與父母務農同住，但不聽從父母安排，今年7月又負氣離家，一開始還租屋打零工，最近露宿街頭、窩在網咖、漫畫店，淪為偷機車置物箱找現金度日，26日偷機車被逮捕，落網後感嘆「沒家的日子很累」，回家與父母商量重新出發比較踏實，訊後依竊盜罪移送法辦。

台中市警局一分局西區所，本月18日獲報一起學生機車失竊案，放在五權路人行道上的機車不翼而飛，翌日又有學生上門報案機車失竊，該所成立專案小組，發現竟都是鑰匙沒拔而失竊，26日晚間在西區某網咖埋伏逮捕林嫌，起出3部機車及皮夾、身分證等物。

調查發現，林嫌竊取機車代步，然後拿走置物箱內財物，林嫌（32歲、南投人）6年前犯下竊盜案被逮入監服刑，執行完畢後，原本洗心革面回到南投與家人同住，在鄉下幫忙務農及打零工，年中與父母口角負氣離家，一開始還有錢租屋獨居，一邊找工作。

林嫌說，最近工作不順離職、沒回租屋處，也沒收入，四處以網咖或漫畫店為家，白天再外出找沒上鎖的機車下手，除代步之外偷走置物箱內的現金，他說一定不會破壞車輛，也不偷現金以外的東西。

員警見他年輕且有悔改之心，耐心勸說「回家吧，父母都在家裡，趁年輕一切都還來得及」，林男感嘆說「沒家的日子很累」，還是回去和父母商量下一步，比較踏實。全案還是依竊盜罪移送法辦。