餓死中風母、兄成乾屍 50歲龔清綦求處極刑

餓死中風母、兄成乾屍，50歲龔清綦遭高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴並求處極刑。（資料照，警方提供）

2017-11-27 10:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鳳山今年6月初發生一起駭人聽聞的餓死母兄逆倫憾事！中風多年的龔姓母、子，慘遭沉迷網咖的50歲次子龔清綦從安養院接回，放任母、兄餓死，還伴屍近1個月，龔男最後因環保局登革熱要噴藥進屋，擔心東窗事發才逃逸；高雄地檢署今偵結，將龔男依殺人、殺害直系血親尊親屬等罪起訴，並建請法官求處極刑。

檢方起訴指出，50歲的龔清綦（在押中）因沉迷賭博電玩與網咖線上遊戲，沒錢負擔中風的母親（78歲）和哥哥（55歲）的安養中心費用，今年5月底，龔男竟將母親與哥哥接回鳳山區住處，並從6月2日起不再供應母兄任何飲水與食物，放任2人相繼餓死在床上，龔男並在房內撒上鹽、蘇打粉與樟腦丸掩蓋屍臭味，並用藍色膠帶封死母親和哥哥房間的門縫、窗戶與鑰匙恐，避免屍臭傳出，深居簡出伴屍並焚香祭拜。

後來因接獲高市環保局通知要進屋進行登革熱消毒，唯恐犯行曝光，遂在6月28日逃離，並留下遺書故佈疑陣，後來因龔男胞姊一直聯絡不上他，擔心母兄無人照顧發生意外，向新甲派出所報警於7月4日破門而入才發現龔母與長子早已在屋內死亡多時，有如乾屍，但龔男則不知去向，警方4天後在鳳山區自由路大都會網咖逮捕還在玩線上遊戲的龔男，他坦承餓死母兄2人，遭檢方聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，龔清綦伴屍近1個月，不但花光龔母60萬元積蓄，伴屍近一個月，疑為了領取母兄補助款2萬2千元；鄰居也以為龔男是孝子，還捐款助他，不料竟活活餓死母兄，氣罵「非常可惡!」

檢方今偵結全案，認為龔男餓死母兄，還故佈疑陣，惡性重大，依殺人及殺害直系血親尊親屬罪起訴，並建請法官判處極刑。