白吃名店、 偷專櫃餅乾 母女爽稱「店家沒報警耶」

2017-11-27 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕網友抱怨婚宴遇到「婚禮蟑螂」母女，有人眼尖認出她們疑似是日前因詐騙吃霸王餐上新聞的王姓母女，當時她們聲稱自己吃大戶屋沒付錢還偷餅乾，得意地說「店家沒報警ㄝ」。

《年代新聞》報導，王姓母女日前跟一間湯包店訂餐，事後請老闆到她工作的超商收錢，結果她其實早已曠職。湯包店老闆當街與母女對質，並拿出手機訊息，指出女兒跟他說：「我媽去吃松山火車站裡面的大戶屋也沒付錢，然後前幾天我媽還在火車站賣餅乾的專櫃偷餅乾，火車站店家沒報警ㄝ」，讓老闆相當傻眼。