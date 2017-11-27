短裙辣妹汽旅開毒趴喝「小惡魔咖啡」過high太吵警逮人

短裙辣妹伍姓少女（中）等人在汽車旅館開毒趴。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-27 09:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區綽號「阿嘉」梁姓男子以幫忙辦「生日毒趴」聞名，昨天他與友人及短裙辣妹、少女等5人在嘉義市一間汽車旅館開趴，警方前往追查，一群男女大白天吸毒後過high，尖叫嬉鬧聲相當大聲，當場查獲新興毒品「小惡魔咖啡包」、K他命及可愛的改裝凱蒂貓K盤等，將梁姓男子依毒品危害防制條例移送法辦，17歲伍姓少女為通報協尋少女，則送少年法院。

嘉義縣水上分局獲報，23歲梁姓男子以長期在嘉義縣市販售第三級毒品新興毒品「小惡魔咖啡包」，經常以舉辦生日宴會為名，於嘉義縣市汽車旅館開趴，邀請喜歡尋找刺激青少年免費嘗試，為了販毒賺錢還不忘向參加友人兜售。

水上分局警方多日埋伏、跟監，發現梁男邀約友人及19歲葉女及17歲伍女到汽車旅館開趴，昨天前往查緝，才進旅館就聽見男女大聲嬉鬧聲，進入房間後當場在床上、桌上查扣K他命4小包、新興毒品小惡魔咖啡包4包、k盤一個等，梁姓男子依法移送，蕭姓男子、廖姓男子及葉姓女子坦承吸食，依法裁罰，伍姓少女經查則為通報協尋少女；警方初步化驗，小惡魔咖啡包含有搖頭丸成份，確切內容物還需檢驗。

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