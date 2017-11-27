持尖刀搶加油站 警24小時內逮人破案

監視器拍下周男持刀搶錢的畫面（記者吳昇儒翻攝）

2017-11-27 09:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子周志遠因為缺錢花用，昨日清晨手持尖刀跑到基隆市東明路上一家加油站搶劫，得手5萬元。警方獲報後成立專案小組，24小時內掌握周男行蹤，將人逮捕到案，目前正在製作筆錄中。

基隆市警二分局獲報後立刻調閱監視器，發現犯嫌是轄區內的治安人口，立刻聯繫周男的家屬及相關友人，勸他投案。今日清晨4時許，轄區派出所到周男家外埋伏家，果然等到酒醉的周男返家，立馬向前將人帶回偵訊。

警方起出周男犯案用的尖刀、衣物及得手的餘款2萬7千餘元，目前正在釐清相關案情，全案將朝搶奪等罪偵辦。

警方初步調查，有傷害、家暴前科的周男現年36歲，身材壯碩，沒有工作缺錢花用，昨日大膽持刀搶加油站，得手5萬多元後，立刻跑到市區內的卡拉OK店消費，喝到清晨才返家休息。

周男向警方承認犯行，並表示錢已經花到剩下2萬7200元，都是用來唱歌、喝酒，訊後將移送基隆地檢署偵辦。

監視器拍下周男搶錢的畫面（記者吳昇儒翻攝）

監視器拍下周男進入加油站的畫面（記者吳昇儒翻攝）

警方在周男身上取出未花完的贓款（記者吳昇儒翻攝）

警方起出周男犯案用的尖刀（記者吳昇儒翻攝）

警方起出周男犯案時穿的短褲（記者吳昇儒翻攝）

警方起出周男犯案時穿的外套（記者吳昇儒翻攝）