文化大學校產疑遭五鬼搬運？董事長告執行董事背信

2017-11-27 08:30

〔記者項程鎮／台北報導〕文化大學校產疑遭掏空，董事長張鏡湖日前委任律師到台北地檢署提告，指控文大教育體系所屬的「華岡興業基金會」執行董事張冠群，涉嫌掏空文大推廣部資產上億元後，利用成立「子公司」、「孫公司」、「曾孫公司」和「境外公司」名義，輾轉洗錢和匯款到境外。

據了解，文大校方懷疑張冠群利用掌控「華岡興業基金會」的機會，掏空基金會管理的文大教育推廣部資產，已涉嫌背信、偽造文書和侵占、甚至洗錢，至於另一名文大董事袁興夏，校方認為也是重要關係人，希望檢方一併傳喚調查以釐清真相，北檢已經收案，擇日展開調查。

據指出，文大推廣部營運績效良好、被認為是文大的金雞母，每年約有上億元盈餘，但已有一段時間未將獲利上繳文大，校方懷疑公司資產已遭有心人士侵吞，校方調查後，竟發現掌控文大推廣部的「華岡興業基金會」，竟成立「子公司」長泰公司、「孫公司」長昱公司和「曾孫公司」悠達天下公司。

令校方吃驚的是，這三家公司的實際負責人「剛好」都是張冠群，另外還成立一家可能是「玄孫公司」的境外公司、薩摩亞商維德思全球股份有限公司，這間公司代表人竟也是張冠群，校方懷疑這些「五代同堂」的子公司是一串的掏空金流鏈。

另外，風波不斷的文大董事會，明天將開會改選文大校長，因校長一職攸關文大60億元校產的實際操控權，備受各界矚目，校長改選有無可能因身兼文大董事和「華岡興業基金會」執行董事的張冠群遭控背信等罪，及另名文大董事袁興夏也捲入掏空校產疑案而臨時喊卡，值得觀察。