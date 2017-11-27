台中又傳疑似毒狗惡行 民盼市府揪兇手

2017-11-27 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中西屯區都會公園和北屯區新都生態公園，月初接連傳出有人擺放毒餌包，造成毛小孩誤食暴斃，沒想到台中一位張姓民眾，又在臉書社圖《我是太平人》貼文表示，太平大興16街24日當天一條街有10多隻狗被毒死，家裡養的3隻狗都死了，提醒大家注意，更痛斥毒狗者沒人性，網友紛紛回應「毒狗太可惡了」、「你可以討厭狗狗，但沒權利毒死牠們」、「要把兇手揪出來！」，希望市府相關單位協助調查緝兇。

太平一位張姓網友，24日深夜在臉書社團《我是太平人》貼文表示，大興16街發生了滅狗慘案，一條路上有10多隻狗狗被毒死，家裡養的3隻狗都不幸喪命，並說自己調閱監視器，發現當天凌晨2點半左右，狗狗毒性發作痛苦難耐衝出家門，看到這一幕真的很心酸，希望目擊民眾提供資訊或監視器影像。

網友看到紛紛痛斥此惡劣行徑，留言：「毒狗太可惡了，不怕孩童誤食，非常過分」、你可以討厭狗狗，但沒權利毒死牠們」，一位廖姓網友也回應，「我們家被毒死1隻狗、1隻貓，剛剛才把牠們埋葬」，民眾希望市府相關單位介入調查追出元兇。

記者前往大興16街實地查訪，一位老婦人表示，有聽說隔壁鄰居家裡死了3隻，不遠處另一戶也聽說有3隻被毒死，自己家裡也有養狗，現在嚇到都不敢讓狗狗出門。

轄區太平分局坪林派出所表示，並未接獲民眾報案，將會到附近查訪釐清事發經過；市府動物保護防疫處長林儒良也說，未接獲民眾通報，提醒民眾若毒狗致死，依據「動保法」第25-1條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。

林儒良指出，除民眾有意毒殺，也可能是誤食毒老鼠的毒餌，因此提醒飼主，除非是在自家封閉庭院，只要狗狗出門，都要用鍊繩繫住或放在籠子裡，不要讓牠們離開自己的視線，才不會出現誤食毒餌的憾事或不小心傷人。

動物緊急救援小組發言人倪京台也說，台中近日已經連續發生多起毒狗事件，希望動保處能多跟民眾宣導，毒狗是違法的行為且罰則很重，也希望警方接獲訊息能積極調閱監視器緝兇，並到社區查訪，遏止此惡劣的行為。