抓下載影片 警方向電信業調IP 法官：違反通保法

民眾涉嫌以BT下載電影「黃飛鴻之英雄有夢」。警方向電信業調IP，但法官認為此舉違反通保法。圖為電影海報。（攝翻自百度百科）

2017-11-26 23:45

〔記者王定傳／新北報導〕智慧財產法院在審理一件民眾涉嫌以BT下載電影的案件時，發現警方直接向電信業者調取IP的使用者年籍資料及連絡方式；合議庭認為，民眾網路IP與使用者資料結合時，不僅是個資，也是憲法保障的祕密通訊自由，警方未向法院聲請核發調取票，直接調取，與通訊保障及監察法不符，希望偵查機關能注意、研商改善！

黃男被控於前年1月間使用BT下載軟體，從論壇下載電影「黃飛鴻之英雄有夢」，警方向當地有線電視業者調取資料，認為黃男違反著作權法，為3年以下徒刑案件；黃男喊冤稱，他沒有論壇帳號，更無下載，案發時，為讓妻子使用方便，WIFI無線網路分享器沒設定密碼，可能因此遭人盜用。

桃園地院法官認為，若沒設密碼，確有可能遭侵入，或電腦遭他人植入惡意程式，導致網路成為僵屍網路或跳板，加上檢警未在黃男電腦中查獲有影片，判決無罪。檢方不服上訴，智財法院認為上訴並沒理由，駁回定讞。

特別的是，合議庭在判決書中指出，依通保法規定，檢察官在偵辦3年以上有期徒刑案件時，除非有急迫情況，都應以書面向法院聲請核發調取票，司法警察也受此拘束。

合議庭認為，網路IP位址的使用者資料是個資，受個人資料保護法保護，使用者資料與網路IP位址結合時，不僅是個資，也涉及憲法祕密通訊自由，雖自由並非不能以法律予以合理限制，但應由司法機關從憲法觀點加以事後審查確認。

合議庭認為，國際上已有將網路IP位址，作為個人資料加強保護趨勢，例如歐盟，我國通保法也符合此趨勢，雖立法後，有出現限制過嚴、影響犯罪偵查意見，但通保法修正草案尚未獲立法修正通過，這表示社會對開放偵查機關自主調取使用者資料，仍有疑慮。

合議庭指出，本案黃男非涉3年以上徒刑案件，警方未經聲請調取票程序，直接向業者調取IP，恐違反通保法，未來如遇有證據能力爭議，有可能判定取證違法，排除證據能力，若這是警方普遍的執法方式，也應注意合法性問題，並盡速研商改善。