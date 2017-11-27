虎媽夜奔警所報失蹤 15歲兒酸：白癡

2017-11-27 00:00

〔記者王捷／台南報導〕小豪是15歲的國中生，不過疑似交了已成年的女友，且還常在女友家過夜，讓豪媽好擔心，26日凌晨3時許，豪媽氣呼呼地到警所，聲稱兒子晚上出門就失蹤了，而且手機關機、封鎖豪媽臉書訊息，警方找到小豪的臉書後表明身分，要小豪別讓媽擔心，豈料小豪接到訊息後終於解除豪媽封鎖，不過第一句話就是罵媽白癡，雖然豪媽臉色不好看，但至少化解這場走失危機。

26日凌晨3時許，豪媽拉著還念國小的兒子進入警所，看到警員直呼要找兒子，因為兒子失蹤，警員看到小兒子睡眼惺忪，懷疑到底是哪個兒子失蹤。

這時豪媽才說，是她的大兒子小豪失蹤，小豪白天在餐飲店打工、晚上上課，可是自從認識了一名疑似成年的女友後，就常夜不歸營，25日晚上小豪自稱說要逛夜市，之後手機就關機，傳了簡訊也沒回，小豪跟女友都把她的臉書封鎖，她也曾經不准小豪再找女友，但小豪竟然哭整夜，讓她生氣又擔心。

在來派出所前，豪媽跟小豪說了重話，稱如果小豪再不回家，就要到警所報案，當警察問豪媽，小豪離家多久，這時豪媽更生氣了，回應警方，小豪每次到女友家夜宿，孤男寡女共處一室，讓她很懷疑會發生什麼事；小豪都會回家，但刻意選在她上班的時段才回來。

警員認為小豪不算失蹤，只好跟豪媽要了小豪的臉書，再用自己的臉書帳號私訊小豪，要小豪快點與豪媽聯絡，別讓豪媽擔心，正當豪媽氣急敗壞向警方抱怨小豪之際，小豪疑似解開豪媽封鎖，與豪媽溝通，不過第一句話就是罵豪媽白癡，內容疑似是說，只是沒有回家就要鬧到警所，讓小豪很丟臉。

雖然豪媽起初臉色不太好看，但見到小豪回應露出笑容，還跟警員笑說，小豪罵她白癡，警員說，既然連絡上就可以放心，豪媽也決定先返家等兒子，警方則說，等到小豪回家，再看看要不要帶到派出所來溝通。

另外，警方認為，小豪並沒有脫離原生家庭，每天還是趁著母親上班時回家，可能無法構成刑法240條和誘罪的條件，如果與成年女友與小豪發生關係，那可能涉嫌刑法227條，對於未滿14歲的男女性交，豪媽一定要注意小豪的行蹤。