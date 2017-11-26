虎尾跳樓男抓電桿、牆沿 體力不支往下墜

虎尾男子作勢跳樓。（記者曾迺強攝）

2017-11-26 22:48

〔記者曾迺強／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮有1男子疑情緒不佳，今晚9點在光復路一棟大樓3樓往窗外丟家中物品，警、消人員獲報到場，他仍不顧母親與警、消人員勸說，隨後作勢跳樓自3樓墜下，但又立刻緊抓住牆沿，引起現場民眾驚呼，最後因支撐無力而墜樓，目前男子在虎尾鎮若瑟醫院急救中，墜樓原因正由警方調查中。

據了解，該男子住大樓的3樓分租套房，平時與鄰居甚少互動；今晚9點，男子自3樓陸續往外丟家中物品，造成樓下1輛黑色轎車烤漆受損，不久跨出窗外大喊「我要跳了」；警方通知男子在雲林縣元長鄉的母親前來，但男子依舊不聽勸說，甚至企圖抓住距離約2公尺的一根電線杆，身體呈現「大字型」，令現場民眾相當緊張。

雲林縣消防局虎尾分隊獲報後，派人車前來救援，在鋪設氣墊期間，男子不顧母親與警、消人員勸說，突然蹲下雙手抓住牆沿，作勢往下跳，不到30秒，因雙手無力、體力不支而往下墜，讓現場民眾驚呼大叫。

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