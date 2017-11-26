爛醉遭男性友人撿屍性侵未遂 隱忍9年後決揭發狼行

2017-11-26 22:38

〔記者王俊忠／台南報導〕96年7月某晚，女子小芳應友人之邀到南市中西區1間酒吧喝酒，混酒喝了許多威士忌與啤酒，幾乎爛醉、不醒人事，被蔡姓男友人「撿屍」載回住處脫衣性侵未遂，小芳受害9年精神壓力大，9年後她決定挺身揭發友人狼行。台南地方法院依性侵未遂罪判蔡2年徒刑、緩刑5年，須保護管束。

判決指出，蔡姓男子經由友人介紹認識成年的小芳（化名），96年7月間某晚，蔡男與友人約小芳到南市中西區民權路1家酒吧喝酒聚會，小芳到場後，蔡男不斷與小芳聊天、敬酒，席間兩人喝了威士忌、啤酒等6瓶，蔡男已有醉意；小芳更是不勝酒力、不醒人事。

蔡男居然將小芳「撿屍」、載回自己位於南市某公寓的住處，並把小芳扶進房間，蔡見小芳酒醉熟睡、萌生淫念，先脫去女方的上衣，再把女方外褲、內褲脫到大腿處，接著摸女方胸部與下體，蔡並把自己性器官頂住小芳的下體。

此時，小芳覺得身體被人壓著、下體有遭頂住的感覺而驚醒，她氣得告訴蔡男不可以再繼續、並用手推開男方。蔡男才中止性侵動作、穿上衣服後離開房間。

小芳因這受害經驗，多年來精神壓力甚大、情緒常失控，105年7月，她決定透過113專線向外說出此事，社工陪小芳向警方報案查獲這名「撿屍狼」。

法院開庭時，蔡男坦承是要把女方撿屍帶回家裡發生性關係，但女方反抗後就作罷。小芳在檢方偵訊時改口說蔡男有插入動作，不過法官認為小芳前後供述有不一致狀況、也說時間久了，印象不是很清楚。因為此案發生是10年前的事，除了女方指控，無其他證據佐證，加上被告否認，無法對被告做不利的認定，審酌案發後被告積極向女方道歉並賠償30萬元達成和解，對10年前的案子自白犯罪，有悔悟之心，因此給被告緩刑自新機會。

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