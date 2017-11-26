14歲小拳王中槍亡 教練涉嫌過失致死3萬交保

2017-11-26 18:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹縣竹東鎮14歲原住民少年王帝凱與36歲林姓教練、15歲陳姓同學到苗栗縣泰安鄉打獵，不料疑似滑跤後誤觸獵槍板機，自擊腹部身亡。檢警今天相驗遺體，確認子彈是從前方下腹部射入，1顆子彈留在體內，明天將進一步解剖調查；不過，少年使用的槍枝是林男提供，依兒童及少年福利與權益保障法，林男已涉及過失致死罪嫌，檢方今天下午5點10分複訊後，諭知3萬元交保。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宏兆表示，經檢察官訊問，林男才坦承，3人上山是攜帶2把獵槍，由王帝凱、林男各持1把，2把獵槍都是林男所有。

林男向檢察官供稱，當時3人在一起尋找獵物，他發現前方草叢有獵物動靜，先開了1槍，王帝凱接著上前去尋找，接著就聽見槍響，他和陳姓少年趨前，就發現王帝凱中槍。但他否認向王帝凱射擊。

林男供稱，他因擔心被罰，所以起初辯稱僅攜帶1把槍。警方今天與林男再度返回事發現場附近，也找到另1把獵槍。

陳宏兆表示，王帝凱傷勢為子彈是從前方下腹部射入，1顆子彈留在體內，將於明天進一步解剖，取出子彈，進行子彈及彈道方向比對，以釐清是否為自擊或遭他人誤擊。

陳宏兆說，但無論如何，林男提供槍械給王帝凱，已違反「兒童及少年福利與權益保障法」 第49條，任何人對於兒童及少年不得有的行為之一「供應兒童及少年刀械、槍砲、彈藥或其他危險物品」，涉及過失致死罪嫌；林男經複訊後，諭知3萬元交保。＃