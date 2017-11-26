前鎮漁港外籍漁工集體鬥毆 1死3傷

2017-11-26 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前鎮漁港今天凌晨發生菲、印籍漁工集體鬥毆事件，造成菲籍漁工1死、3傷，警方逮捕涉嫌行兇的6名印籍漁工，初步調查疑因雙方酒後不滿喧嘩，又因語言隔閡導致鬥毆，事後有5名漁工失聯，警方正擴大偵辦。

高雄港務警察總隊凌晨0時30分接獲通報，指稱停泊在前鎮漁港西岸碼頭的「合鴻一六八號」魷釣漁船發生漁工打群架，警方趕抵時發現菲律賓籍ANTOLIN（音譯：安多林）、ALEJANDRO（亞歷山卓）落海，救起時ANTOLIN已無生命跡象，另AGUDERA（亞古迪拉）、BAYAUA（巴亞哇）頭、手多處受傷，送小港醫院救治。

警方地毯式搜索，在船上的廁所、船艙找到涉嫌行兇的印尼籍的ALDRIN（艾得林）等6人，他們也是多處掛彩，有的人頭破血流。

警方調查，印籍漁工分屬其它3艘漁船，相約一起到「合鴻一六八號」找同鄉敘舊，他們在船上餐廳飲酒時，鄰桌還有菲籍漁工，酒過三巡，雙方疑因不滿喧嘩發生齟齬。

ALDRIN等人忿忿地衝出餐廳，拆取船邊樓梯的鋁棒及木棍，返回餐廳找對方算帳，菲籍員工不甘示弱也拿起鋁棒回擊，但不敵人多勢眾，ANTOLIN、ALEJANDRO被追到甲板上跳海逃命，其中ANTOLIN不幸死亡，枉死異鄉，其他漁工則四處躲藏或坐計程車逃離。

5外籍漁工失聯 警方擴大偵辦

漁工拆毀船上設備械鬥，現場血跡斑斑，經清點損失約20萬元，船東將向印籍漁工求償，另外合鴻一六八號聘請64名不同國籍漁工，事發後有5名失聯，警方正追查去向。警方訊後依重傷害致死、傷害、毀損罪嫌將一干人送辦。

高雄漁港上星期也接連發生2起外籍漁工互毆事件，共造成3人受傷，高雄港務警察總隊指出，目前正是魷釣漁船返港整補期間，將加強巡查杜絕暴力事件。