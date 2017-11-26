女分手遭惡男友查個資 潑漆毀車、禍殃親族

警方將呂男（前）、陳男移送法辦（記者余衡翻攝）

2017-11-26 16:53

〔記者余衡／新北報導〕49歲呂姓男子不甘交往近10年湯姓女友提出分手，湯女畏於曾被家暴不敢露面，呂男竟不惜鉅資300萬花錢調查湯女親友個資，再透過陳姓友人教唆蔡姓男子，以每次2至8萬元代價，前往湯女親友家潑漆毀車搞破壞，甚至傳簡訊揚言散播兩人私密照，經警方持續追蹤偵辦，日前終循線逮捕呂男、陳男。

新北市樹林警方表示，目前身為紡織公司業務的呂男與湯女交往近10年，期間曾多次對女方金援、送禮，照顧堪稱無微不至，但呂男生氣時容易失控，不但口出惡言還曾出手毆打，兩人分分合合多次，今年5月湯女再也無法忍受，提出分手並聲請家暴保護令，此後對於呂男相應不理。

此舉激起呂男騷擾惡行，不但自行印製尋人啟事尋找湯女下落，更不惜鉅資300萬元請徵信業者調查湯女胞兄等人個資，再以每次2到8萬元酬金，商請友人陳男協助找人進行報復計畫，陳男因曾受呂男協助，找人蔡男前往湯女親友家潑漆、毀損車輛，3個月來已犯案9起。

警方獲報持續調閱監視器追查，鎖定呂男、陳男曾與蔡男接洽，本月17日持搜索票及拘票，分別前往呂男及陳男住處逮人並持續追緝蔡男到案。兩人到案後矢口否認犯行，但警方手機中發現兩人討論報復計畫相關對，全案訊後將兩人依毀損、恐嚇、妨害秘密、妨害自由等罪嫌移送地檢，另追訴呂男違反個資法及家暴保護令刑責。

蔡男接獲教唆前往工廠潑漆（記者余衡翻攝）

蔡男接獲教唆前往住家外潑漆（記者余衡翻攝）

呂男張貼尋人啟事尋找湯女（記者余衡翻攝）